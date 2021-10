50'000 Menschen nahmen Ende Oktober 1971 an der Beerdigung von Jo Siffert teil, das Fernsehen übertrug die Abdankung live. Die Bedeutung, die der Freiburger im Formel-1-Rennsport einnahm, ist auch 50 Jahre nach seinem Tod noch spürbar.

Viele ältere Schweizer Motorsport-Fans erinnern sich noch genau, wo sie an jenem verhängnisvollen 24. Oktober vor einem halben Jahrhundert waren. Zum Gedenken an Sifferts tragischen Unfall in Brands Hatch (GBR) finden dieses Wochenende denn auch zahlreiche Veranstaltungen statt.

Idol einer Schweizer Rennsport-Generation

Siffert, der nur 35 Jahre alt wurde, hatte sich aus ärmlichen Verhältnissen an die Spitze der Formel 1 gekämpft und die Sympathien seiner Landsleute auch wegen seiner entspannten und zuvorkommenden Art erobert.

Der zweisprachige Siffert, der bei West- und Deutschschweizern gleichermassen beliebt war und damit auch Brücken schlug, errang insgesamt 2 Siege in der Königsklasse. Einen davon 1968 ausgerechnet auf der Strecke, auf der er 3 Jahre später tödlich verunglückte.