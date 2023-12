Der Name «Sauber» kehrt in die Formel 1 zurück

Legende: Die Fans dürfte es freuen Der Name «Sauber» kehrt noch einmal zurück. imago images/Zuma Wire/Taidgh Barron

Der Name «Sauber» wird in den nächsten zwei Jahren wieder im Formel-1-Zirkus vertreten sein. Das Team wird 2024 und 2025 als «Stake F1 Team Kick Sauber» antreten. Je nachdem fällt Stake weg, weil es ein Glücksspielanbieter ist und nicht in jedem Land Werbung dafür erlaubt ist. Wie bereits in den letzten Jahren wird Teamgründer Peter Sauber aber keine Funktion mehr ausüben.

Seit der Saison 2019 und der Zusammenarbeit mit Alfa Romeo war der Hinwiler Rennstall unter dem Namen Alfa Romeo Racing angetreten. Sauber entfiel in der Meldebezeichnung, obwohl der Titelsponsor bei der Namensänderung keine Anteile an Sauber übernommen hatte.

Ab 2026 wird das Schweizer Traditionsteam, das seit 1993 in der Formel 1 dabei ist, als Audi-Werksteam an den Start gehen. Der Name Sauber dürfte dann aus der Formel 1 verschwinden.