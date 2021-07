Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)

3. Lando Norris (GBR, McLaren)

Der Rennverlauf

Polesetter Max Verstappen setzte sich gleich zu Beginn des Rennens ab und feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Auch die schnellste Rennrunde fuhr der Mann im Red Bull. Mit seinem 4. Erfolg in Spielberg stellt der Niederländer einen Rekord auf.

Dahinter bremsten sich die Konkurrenten mit Positionskämpfen gegenseitig aus. Zuerst duellierten sich Verstappens Teamkollege Sergio Perez und McLarens Lando Norris um den Platz des ersten Verfolgers. Perez landete in Runde 4 im Kies und zwischenzeitlich auf Platz 10.

Dann kämpfte Norris mit Lewis Hamilton um Platz 2. Nach einer 5-Sekunden-Strafe gegen den McLaren-Piloten war klar, dass er das Duell (vorerst) verlieren würde. In Runde 20 erfolgte das Überholmanöver, auch Valtteri Bottas zog nach Norris' Absitzen der Strafe vorbei. 30 Streckenumrundungen später schlug Hamilton aber Alarm, weil seine Reifen hinüber waren. Er liess zuerst Bottas und später auch Norris passieren und gab sich mit Rang 4 zufrieden.

Das Alfa-Romeo-Team

Antonio Giovinazzi machte nach einer frühen Safety-Car-Phase auf sich aufmerksam, weil er zu früh überholte und danach bestraft wurde. Er fuhr zum Schluss auf den 14. Platz. Kimi Räikkönen machte gegen Ende des Rennens von sich reden, als er mit Sebastian Vettels Aston Martin kollidierte. Für ihn gab es danach Platz 15.

Räikkönen nachträglich bestraft Box aufklappen Box zuklappen Für seinen Crash mit Vettel wurde Räikkönen um 20 Sekunden zurückversetzt und erhielt 2 Strafpunkte. Der Finne steht damit bei 6 Strafpunkten, bei 12 wird er für ein Rennen gesperrt.

Die harte Strafe

Die Richter der Formel 1 waren in der Steiermark bei einer Entscheidung sehr kleinlich. Norris erhielt eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt, nachdem Perez im Zweikampf mit dem Briten von der Strecke gekommen war. Eine Berührung hatte nicht stattgefunden und zwischen den Rädern der beiden Boliden war genügend Platz vorhanden. Der 21-jährige Norris konnte zum Schluss trotzdem einen Podestplatz feiern, aber vielleicht wäre für den Zweiten aus dem Qualifying ohne die Strafe gar Platz 2 drin gelegen.

So geht es weiter

Nach einem rennfreien Wochenende steigen die Fahrer beim GP Grossbritannien in Silverstone wieder in die Cockpits. Verstappen wird dann seinen 4. Sieg in Folge anpeilen. In der WM-Wertung liegt er 32 Punkte vor Hamilton.