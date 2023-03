Dank dem 8. Platz und 4 Punkten von Valtteri Bottas beim GP Bahrain ist dem Alfa-Romeo-Team der Start in die Formel-1-Saison geglückt. Am kommenden Wochenende soll der gute Auftakt beim GP von Saudi-Arabien bestätigt werden.

Nach Rang 6 in der Konstrukteurswertung mit 55 Punkten im Vorjahr wurde beim Rennstall mit Sitz in Hinwil in der Vorbereitung auf die neue Saison viel investiert. «Die Herausforderung war, in relativ kurzer Zeit ein schnelleres Auto zu bauen. Und eines, das deutlich zuverlässiger sein musste als sein Vorgänger», erklärt der Technische Direktor Jan Monchaux. «Ich bin stolz, was die Jungs in den letzten 8 Monaten auf die Beine gestellt haben.»

Wir versuchen, im sehr umkämpften Mittelfeld von Anfang an dabei zu sein.

In der letzten Saison habe es Höhen und Tiefen gegeben. Daraus habe das Team gelernt. «Es war für das ganze Team ein interessanter Prozess», so Monchaux. Das Ziel für dieses Jahr ist klar: «Wir wollen einfach noch besser werden. Wir versuchen, im sehr umkämpften Mittelfeld von Anfang an dabei zu sein.» Der Auftakt in Bahrain war zumindest schon einmal vielversprechend.

Jedes Wochenende die Bestnote als Ziel

Um sich im Vergleich zum Vorjahr zu steigern, sei es entscheidend, dass weniger Fehler gemacht werden als bei den anderen Teams. «Da haben wir letzte Saison nicht immer geglänzt», gibt Monchaux zu. Deshalb gehe es jetzt darum, «jedes Wochenende die Note 6 nach Hause zu bringen».

Mit Bottas und dem Chinesen Guanyu Zhou verfügt Alfa Romeo laut Monchaux über eine sehr starke Fahrer-Paarung. «Im Feedback sind sie immer sehr präzise. Das ist sehr hilfreich für uns, damit wir an den Themen arbeiten können, in denen wir Schwächen haben», lobt er. Auch menschlich seien Bottas und Zhou herausragende Typen.

Jemand soll ihm mal sagen, dass er seinen Schnurrbart abrasieren muss

Beim finnischen Routinier hat Monchaux aber doch noch etwas auszusetzen: «Er muss sich einen Friseur suchen. Jemand soll ihm mal sagen, dass er seinen Schnurrbart abrasieren muss», sagt er mit einem Schmunzeln. Nachdem ihm seine Gesichtspracht in Bahrain Glück in Form von 4 Punkten gebracht hat, darf allerdings bezweifelt werden, dass Bottas in Saudi-Arabien ohne seinen Schnauzer im Cockpit sitzen wird.