Legende: Steigt in die Formel 1 auf Nicholas Latifi. imago images

19 der 20 Cockpits für die Formel-1-Saison 2020 waren bereits vergeben. Nun ist auch klar, wer die letzte Vakanz besetzt. Williams kündigte Nicholas Latifi als 2. Stammfahrer an. Der 24-jährige Kanadier wird damit Teamkollege des Briten George Russell. Latifi war seit dieser Saison Ersatzfahrer bei Williams und nahm auch an 6 Trainingseinheiten teil.

Kubica muss weichen

Der Sohn des Geschäftsmanns Michael Latifi löst den Polen Robert Kubica ab und dürfte dem klammen Rennstall eine üppige Mitgift einbringen. Latifi junior fuhr in dieser Saison auch in der Formel 2 und ist vor dem letzten Rennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten Zweiter in der Gesamtwertung.

Er sei «wahnsinnig aufgeregt» einen Vollzeit-Job in der Formel 1 zu bekommen, erklärte Latifi. «Für mich wird ein Traum Wirklichkeit», sagte er weiter. Der erste Grand Prix im neuen Jahr findet am 15. März in Melbourne statt.