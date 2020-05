Der Finne und der Franzose sind am Sonntag beim virtuellen GP von Monaco dabei. Den Event gibt es im SRF-Stream.

Am Sonntag im Livestream

Legende: 6. Station Am Sonntag wird in Monaco virtuell um den Sieg gekämpft. Keystone

Am Sonntag steht in Monaco das 6. Rennen der virtuellen Formel-1-Serie auf dem Programm. Erstmals dabei sein wird Valtteri Bottas. Der Finne gibt auf dem Stadtkurs im Fürstentum ebenso sein Debüt wie der Franzose Esteban Ocon. Erneut mit von der Partie sind die F1-Fahrer Charles Leclerc, Alex Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi und Lando Norris.

Auch Sänger Fonsi mit von der Partie

Neben den Profis sind unter anderen auch die beiden Fussballer Pierre-Emerick Aubameyang und Thibaut Courtois als Gaststarter dabei. Seinen Einstand gibt zudem Luis Fonsi. Der Sänger ist vor allem bekannt wegen seinem Hit «Despacito», mit dem er 2017 sämtliche Streaming-Rekorde brach.

Die virtuelle F1-Serie wurde infolge der Corona-Krise ins Leben gerufen. Gefahren wird jeweils an den Sonntagen, an denen die eigentlichen GPs stattgefunden hätten. Im Stream auf www.srf.ch/sport und in der SRF Sport App können sie die Rennen live mitverfolgen.

