Er nimmt künftig die Zügel des schwarzen Pferdes in die Hand.

Ferrari steigt mit einem neuen Teamchef in die kommende Saison. Maurizio Arrivabene wird nach 4 Jahren durch den bisherigen Technischen Direktor Mattia Binotto ersetzt.

Der 49-jährige Binotto arbeitet seit dem Abschluss eines Maschinenbaustudiums in Lausanne für die Nobelmarke und war im Juli 2016 zum Technischen Direktor aufgestiegen.

Mercedes in weiter Ferne

Ferrari konnte die Ansprüche auch unter dem 61-jährigen Arrivabene mit 14 Siegen in 4 Jahren nicht erfüllen. Im gleichen Zeitraum gewann Mercedes 58 Rennen. Die Fahrer- und Konstrukteurtitel gingen seit 2014 immer an den deutschen Rennstall. Ferrari triumphierte bei den Piloten zuletzt 2007 durch Kimi Räikkönen, in der Teamwertung zuletzt 2008.

Der Druck auf Ferrari ist gross. Am 15. Februar wird der Rennstall den neuen Wagen für die kommende Saison vorstellen, in der der Monegasse Charles Leclerc an der Seite des viermaligen Weltmeisters Vettel starten wird.