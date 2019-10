Legende: Ruft zum Veganismus auf Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton. Reuters

«Ehrlich gesagt, fühle ich mich gerade danach, alles hinzuschmeissen. Komplett runterzufahren», schrieb Lewis Hamilton auf seinem Instagram-Account. «Die Welt ist ein kaputter Ort. Warum soll man sich kümmern, wenn die Welt ein solches Chaos ist und die Menschen nicht den Eindruck machen, dass sie das interessiert.»

Wenig später waren diese Beiträge verschwunden, doch der Formel-1-Rennstall Mercedes bestätigte die Echtheit der Postings. «Ich denke, er bezog sich dabei auf Umweltprobleme und nicht auf irgendetwas, das mit Racing zu tun hat», sagte Bradley Lord, Leiter der Mercedes-Benz Motorsport Kommunikation, auf SID-Anfrage: «Allerdings weiss ich das nicht genau.»

Hamilton kritisiert Umgang mit Natur

Hamilton schrieb ausserdem: «Es macht mich so traurig zu sehen, dass so viele Leute, selbst enge Freunde, das ignorieren, was jeden Tag passiert.» Ein grosses Problem sei die Art und Weise, wie der Mensch mit den Tieren und der Natur umgehe. «Erziehung ist der Schlüssel, uns wurde beigebracht, dass es gut für uns ist, tierische Produkte zu konsumieren. Aber wir sind Hunderte von Jahren lang angelogen worden.»

Werdet vegan. Es ist die einzige Chance, unseren Planeten wirklich zu retten.

Es habe ihn selbst 32 Jahre gekostet, um herauszufinden, welchen Einfluss er auf die Umwelt habe, und er versuche jeden Tag aufs Neue, es ein bisschen besser zu machen, schrieb Hamilton. Der Brite forderte: «Werdet vegan. Es ist die einzige Chance, unseren Planeten wirklich zu retten, und es ist einfach.»

Es ist nicht das erste Mal, dass der fünffache Formel-1-Weltmeister mit kryptischen Postings für Aufsehen sorgt. Anfang 2018 hatte er sich ausserdem schon einmal eine Pause von den sozialen Netzwerken verordnet und damals alle seine Beiträge gelöscht.

