Max Verstappen holt sich für den GP Bahrain am Sonntag Startplatz 1.

Die Alfa-Romeo-Fahrer klassieren sich im Qualifying auf den Rängen 12 (Giovinazzi) und 14 (Räikkönen).

Sebastian Vettel im Aston Martin erlebt ein Qualifying zum Vergessen.

Max Verstappen war im Qualifying für den Grand Prix von Bahrain der lachende Sieger. Der Niederländer sicherte sich im Red Bull die Pole Position mit klarem Vorsprung.

Verstappen entschied den Kampf um den besten Startplatz für das erste Saisonrennen mit fast vier Zehnteln Vorsprung vor Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes für sich. In der zweiten Startreihe werden Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas und Charles Leclerc im Ferrari stehen.

Ansage an Hamilton

Verstappen bestätigte damit seine starken Leistungen in den Trainings, in denen er auf dem Wüstenrundkurs in Sakhir dreimal mit Bestzeit überzeugt hatte. In Bahrain hatte er es zuvor in sieben Anläufen nie in die erste Startreihe geschafft. Insgesamt ist es für den jüngsten GP-Sieger der Geschichte die vierte Pole Position in der Formel 1.

Alfa Romeo solide – Vettel chancenlos

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo schafften beide den Sprung in den zweiten Teil des Qualifyings. Antonio Giovinazzi entschied das Duell gegen Kimi Räikkönen für sich. Der Italiener wird im Nachtrennen am Sonntag von Platz 12 losfahren, der Finne wird auf Position 14 stehen.

Eine Enttäuschung setzte es für Sebastian Vettel ab. Der Deutsche, der seine neue Formel-1-Mission bei Aston Martin in Angriff nahm, schied bereits in Q1 aus. Er wird den GP von der 18. Position aus starten, einen Platz vor Landsmann und Debütant Mick Schumacher im Haas.