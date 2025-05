An Oscar Piastri und Teamkollege Lando Norris ist in den ersten beiden Trainings von Imola kein Vorbeikommen.

Piastri und McLaren dominieren Trainings in Imola

Australier weiterhin in Form

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Fuhr einmal mehr am Schnellsten über den Asphalt Oscar Piastri beim Training in Imola. imago images/HochZwei

McLaren-Überflieger Oscar Piastri hat am Trainingsfreitag der Formel 1 in Imola erneut die Muskeln spielen lassen und in beiden Trainings für die Bestzeit gesorgt. Sein englischer Teamkollege Lando Norris landete beide Male mit minimalem Rückstand auf Platz zwei.

Hinter den beiden McLaren-Piloten klaffte eine für Formel-1-Verhältnisse grosse Lücke. Der erste Verfolger im zweiten Training war etwas überraschend der Franzose Pierre Gasly im Alpine – Weltmeister Max Verstappen, Rekordchampion Lewis Hamilton und alle anderen hatten einen noch deutlicheren Rückstand.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Grossen Preis der Emilia Romagna in Imola sehen Sie wie folgt live bei SRF: Qualifying am Samstag, 17.5.: ab 15:55 Uhr live auf SRF info und in der Sport App

ab 15:55 Uhr live auf SRF info und in der Sport App Rennen am Sonntag, 18.5.: ab 14:20 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App

Sauber im ersten Durchgang noch dabei

Im ersten Training kam der Spanier Carlos Sainz im Williams dem McLaren-Duo am nächsten und landete mit 0,052 Sekunden Abstand auf Rang 3.

Die beiden Sauber-Piloten Gabriel Bortoleto (9.) und Nico Hülkenberg (10.) konnten vorerst noch mithalten, mussten dann aber im zweiten Training einmal mehr hinten anstehen. Bortoleto beendete die Session auf dem 16. Rang, Hülkenberg gar noch drei Plätze weiter hinten.

Resultate