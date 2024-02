Saubers Start in ein weiteres neues Kapitel

Nach einer sechsjährigen Partnerschaft mit Alfa Romeo geht Sauber in eine weitere besondere Phase seiner bewegten Geschichte. Mit neuem Namen und neuen Sponsoren erfolgt für den Hinwiler Rennstall am Wochenende mit dem GP von Bahrain der Startschuss in die Saison 2024.

Für Sauber gilt es, die rückläufige Tendenz zu stoppen, die nach der vergangenen Saison auf Platz 9 in der Wertung der Konstrukteure geendet hat. Die Zielsetzung hört sich bescheiden an. Zumindest die Steigerung um einen Rang soll es am Ende der Saison sein.

C44 hat Ähnlichkeiten mit Red Bulls Weltmeister-Auto

Das neue Auto, der C44, gilt als besserer Wurf als sein Vorgänger. Eine Steigerung ist vor allem im Bereich der Beständigkeit nötig. Der C43 war zu vielen leistungsmässigen Schwankungen unterworfen und lediglich auf bestimmten Kursen bei bestimmten Bedingungen einigermassen konkurrenzfähig.

Der C44 weist Ähnlichkeiten zum letztjährigen Auto des Teams Red Bull auf. Hierfür haben die Ingenieure in vielerlei Hinsicht den Hebel ansetzen und grundsätzliche Änderungen vornehmen müssen. Die Technik-Abteilung in Hinwil steht seit letztem September wieder unter der Leitung von James Key, der bereits zwischen 2010 und 2012 in gleicher Funktion für das Team Sauber tätig war. Der Engländer hat den Franzosen Jan Monchaux ersetzt.

Fahrer-Duo mit Ablaufdatum?

Gleich geblieben sind die Fahrer. Valtteri Bottas und Zhou Guanyu nehmen ihre dritte Saison beim Schweizer Rennstall in Angriff. Der Entscheid der Team-Verantwortlichen, weiter auf den Finnen und den Chinesen zu setzen, ist nicht in allen Kreisen auf Verständnis gestossen. Das Duo wird auf jeden Fall unter besonderer Beobachtung stehen und gewissen Druck zu spüren bekommen.

Im kommenden Jahr werden einige Fahrer, nicht nur solche der jüngeren Generation, ohne Anstellung sein. Namen wie Nico Hülkenberg oder Carlos Sainz geistern jetzt schon durch die Hallen an der Basis im Zürcher Oberland.

