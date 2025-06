Per E-Mail teilen

Legende: Leben gefährlich Murmeltiere auf dem Circuit Gilles-Villeneuve. imago images/Eibner

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat beim Grossen Preis von Kanada ein Murmeltier überfahren – dies wurde ihm allerdings erst nach dem Rennen klar. Der dadurch entstandene Schaden am Unterboden seines Ferraris kostete den Briten am Sonntag in Montreal offenbar ein besseres Ergebnis.

«Ich liebe Tiere und bin so traurig darüber, das ist furchtbar. So etwas ist mir hier noch nie passiert», sagte Hamilton, der nach dem Zwischenfall als Sechster ins Ziel kam: «Als mir gesagt wurde, dass es sich um ein Murmeltier handelt, hat mich das umgehauen.»

Auf Videoaufnahmen ist die Szene aus der Anfangsphase des Rennens zu sehen. Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur sagte, dass Hamilton durch den ungewollten Zusammenprall den gesamten vorderen Teil des Unterbodens zerstörte. Das führte zu einem Leistungsverlust, den sich der 40-Jährige im Auto zunächst selbst überhaupt nicht erklären konnte.

Nicht der erste Murmeltier-Zwischenfall

Hamilton hatte nichts davon mitbekommen, dass er das Tier überfahren hatte. «Der Unterboden auf der rechten Seite hatte ein Loch», sagte der siebenfache Weltmeister hinterher. Zudem hatte er später auch noch ein Bremsproblem. «Ich bin also dankbar, dass ich gerade noch ins Ziel gekommen bin und die Punkte geholt habe», ergänzte der Altmeister.

Zwischenfälle mit Murmeltieren kommen in Montreal immer wieder mal vor. Die Tiere leben auf der Insel im Sankt-Lorenz-Strom, auf der die Formel 1 fährt. 2018 hatte der Franzose Romain Grosjean im Training ebenfalls einen Unfall. Bei ihm wurde auch das Auto beschädigt. Weltmeister Max Verstappen hatte im Vorjahr berichtet, das plötzlich ein Murmeltier vor ihm auf der Piste sass. Der Niederländer konnte im Gegensatz zu Hamilton aber noch ausweichen.