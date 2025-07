Nach langer Regenpause: McLaren feiert Doppelsieg in Spa

Das Podest

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2. Lando Norris (GBR/McLaren) +3,415 Sekunden

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +20,185 Sekunden

Eine Stunde nach dem geplanten Start hatte sich der Regen in Spa-Francorchamps verzogen. Um 16:20 Uhr, mit 80-minütiger Verspätung, konnte der GP von Belgien doch noch gestartet werden. Nach einer Safety-Car-Phase, die 4 Runden gedauert hatte, wurde das Rennen mit einem fliegenden Start freigegeben.

WM-Leader Oscar Piastri (AUS) übernahm sogleich die Führung von Pole Setter Lando Norris (GBR). In der Folge fuhren die beiden McLaren-Piloten ein einsames Rennen an der Spitze und feierten einen ungefährdeten Doppelsieg – den 3. in Folge. Während Piastri zuletzt zweimal seinem Teamkollegen den Vortritt lassen musste, konnte er mit seinem 6. Saisonsieg die WM-Führung auf 16 Punkte ausbauen (266:250).

Dahinter schaffte es Charles Leclerc im Ferrari als 3. auf das Podest. Der Monegasse hielt Weltmeister Max Verstappen (Red Bull), der am Samstag das Sprintrennen in Spa für sich entschieden hatte, in Schach. Für die grosse Aufholjagd des Tages sorgte Lewis Hamilton (Ferrari). Der Brite, der im Qualifying im 1. Teil hängengeblieben war, kämpfte sich von Platz 16 auf Rang 7 vor.

Bortoleto holt 2 Punkte für Sauber

Jubeln durfte auch Sauber. Gabriel Bortoleto beendete das Rennen auf dem 9. Rang und sicherte dem Hinwiler Rennstall zwei weitere WM-Punkte. Der Brasilianer lieferte zum zweiten Mal in seiner ersten Saison als Formel-1-Fahrer ein zählbares Resultat ab. Ende Juni hatte der 20-Jährige im Grand Prix von Österreich Rang 8 vor Teamkollege Nico Hülkenberg erreicht. Der Deutsche verpasste die Top 10 in Belgien nur knapp und musste sich mit Rang 12 zufriedengeben.

Das Wetter

Das Rennen in den Ardennen konnte nicht wie geplant gestartet werden. Ein kräftiger Regenschauer eine gute halbe Stunde vor dem geplanten Beginn um 15:00 Uhr sorgte dafür, dass der Start abgebrochen werden musste. Ein erster Versuch hinter dem Safety Car war auf der nassen Piste vor allem wegen der schlechten Sicht gescheitert, die Fahrer mussten zurück in die Boxengasse. «Das ist schon etwas albern. Ich meine, man sollte einfach ein paar Runden fahren, meine Güte», schimpfte Weltmeister Max Verstappen. «Die sind viel zu vorsichtig.»

Die Erinnerung an 2021

Schon 2021 hatte es auf der Traditionsrennstrecke eine ähnliche Situation gegeben. Vor vier Jahren wurden insgesamt nur zwei Runden hinter dem Safety Car gefahren, damals wurde Verstappen bei allerdings noch schlechteren Bedingungen mit viel Wasser auf der Piste als Sieger gewertet. Kritik gab es im Nachgang, weil die Fans trotz dieser Farce nicht ihr Geld für die Tickets wiederbekamen. Für die Fahrer gab es im kürzesten Rennen der Formel-1-Geschichte damals nur die Hälfte der üblichen WM-Punkte.

So geht es weiter

Bereits am nächsten Wochenende steht der 14. GP des Jahres auf dem Programm. Der Tross verschiebt nach Ungarn auf den Hungaroring in Budapest.

