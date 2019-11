Das Podest

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes

3. Max Verstappen (NED), Red Bull

Lewis Hamilton ist zum 6. Mal in seiner Karriere Formel-1-Weltmeister. Der 34-jährige Brite sicherte sich in Austin seinen 3. Titel in Serie dank einem 2. Rang hinter Teamkollege Valtteri Bottas. Die Mercedes-Piloten machten damit den 9. Doppelsieg in diesem Jahr perfekt.

Hamilton, dem bereits ein 8. Rang zur erfolgreichen Titelverteidigung gereicht hätte, schien sich unbedingt mit einem Sieg auf dem «Circuit of the Americas» zum Weltmeister krönen zu wollen. Nach seinem Reifenwechsel kurz vor Rennhälfte hatte er über den Funk angekündigt, dass er nicht nochmals an die Box fahren würde.

Auf fast 30 Runden alten Reifen musste der Brite erst kurz vor Schluss Bottas vorbeiziehen lassen. Den dahinter heranbrausenden Max Verstappen konnte er dank einer «Safety-Car-Phase» in der letzten Runde auf Distanz halten.

Vettel mit Aufhängungsschaden

Für Sebastian Vettel, der aus der Frontreihe gestartet war, nahm das Rennen ein verfrühtes Ende. Der Deutsche fuhr in der 8. Runde ausgangs Kurve 9 über den Randstein und beschädigte dabei die Aufhängung seines Ferraris. «Ich vermute, dass schon vorher ein Knacks drin war. Über die Bodenwelle in der Kurve hat es dann einen Schlag gegeben», so Vettel nach dem Rennen.

Keine Punkte für Alfa Romeo

Die beiden Alfa-Romeo-Fahrer Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi gingen zum 4. Mal in Folge leer aus. Während Räikkönen lange auf einen Punktgewinn hoffen durfte und am Ende auf Platz 12 landete, belegte Giovinazzi den 14. Rang.

