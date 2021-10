Das Podest

1. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)

2. Max Verstappen (NED, Red Bull)

3. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

In der 51. von 58 Runden des GP der Türkei in Istanbul wurde es den Mercedes-Verantwortlichen zu heiss: Statt Lewis Hamilton ohne Stopp durchfahren zu lassen, beorderten sie den WM-Leader doch noch an die Box. Darüber war der Brite alles andere als glücklich: An dritter Stelle liegend, hoffte er, trotz abgenutzter Intermediate-Reifen die Position halten und aufs Podest fahren zu können.

Hamilton, der zuvor von Startplatz 11 vorgeprescht war, fiel so jedoch auf Platz 5 zurück und verliert damit die WM-Führung. Max Verstappen, der auf Platz 2 fuhr, holte 8 Zähler mehr als sein härtester Konkurrent und führt die Wertung neu mit 6 Punkten Vorsprung an.

00:38 Video Hamilton klagt über Boxenstopp-Teamorder Aus Sport-Clip vom 10.10.2021. abspielen

10. Sieg für Bottas

Auf der nassen Strecke im Intercity Istanbul Park von Kurtköy hatte auch Charles Leclerc zunächst eine Null-Stopp-Strategie angestrebt. Im Ferrari eroberte er mit dieser Taktik zwar kurz die Führung, musste später jedoch Pole-Setter Valtteri Bottas (Mercedes) wieder vorbeiziehen lassen. Der Finne gewann zum ersten Mal in dieser Saison und errang seinen insgesamt 10. GP-Sieg. Hinter Verstappen komplettierte dessen Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez das Podest.

Die Alfa-Romeo-Fahrer verbesserten sich im Rennen von den Plätzen 16 und 17 noch auf die Ränge 11 (Antonio Giovinazzi) und 12 (Kimi Räikkönen). Punkte gab es trotz der soliden Leistungen selbstredend aber nicht.

00:41 Video Bottas zieht an Leclerc vorbei und fährt zum Sieg Aus Sport-Clip vom 10.10.2021. abspielen

So geht es weiter

Der Formel-1-Kalender sieht nun eine Pause von zwei Wochen vor. Dann folgt mit dem GP der USA auf dem Circuit of the Americas in Austin das 17. von 22 Rennen.