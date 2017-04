Boxentaktik ebnet Vettel den Weg zum Sieg

Sebastian Vettel hat das dritte Saisonrennen für sich entschieden. Der Deutsche gewann den GP Bahrain vor den beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Pascal Wehrlein belegte beim Sauber-Debüt Rang 11.

Das Podest

1. Sebastian Vettel (De/Ferrari)

2. Lewis Hamilton (Gb/Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Fi/Mercedes)

Vettel düpiert Mercedes in den Boxen

Nach der Niederlage in China hatte nun Ferrari wieder die Nase vorne. Vettel realisierte in der 13. Runde den «Undercut» und schnappte sich im Fern-Duell an den Boxen erstmals die Führung von Pole-Mann Bottas. Der Deutsche profitierte davon, dass seine Mercedes-Kontrahenten während einer turbulenten Safety-Car-Phase mit mehreren Ausfällen die Reifen wechselten. Er hatte dies bereits zuvor getan.

Vettel und Bottas lieferten sich danach ein heisses Duell. Der Ferrari und damit das bessere, schnellere und reifenschonendere Auto behauptete sich jedoch. Nach dem zweiten Stopp büsste Vettel seine Führung zwar an Hamilton ein, der Brite musste dann aber selbst noch an die Box. Bottas musste sich schliesslich mit Rang 3 begnügen.

So fuhren die Sauber-Piloten

11. Pascal Wehrlein (De)

Out Marcus Ericsson (Fi)

Wehrlein zeigte in seinem ersten GP für Sauber eine ansprechende Leistung. Der Deutsche verpasste mit Rang 11 zwar die Punkteränge, beendete aber immerhin das Rennen. Für Ericsson bedeutete ein Getriebeschaden 5 Runden vor Schluss das Ende. Nur 13 Fahrer schafften es ins Ziel.

Das weitere Programm

In zwei Wochen steht der GP von Russland in Sotschi auf dem Programm, ehe dann im Mai die Europa-Klassiker in Barcelona und Monte Carlo folgen.

