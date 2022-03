Der Chinese will in seiner 1. Saison in der Formel 1 Erfahrungen und Punkte sammeln.

Mit einem neuen Pilotenduo greift der Schweizer Rennstall Alfa Romeo in der neuen Formel-1 Saison an: zu Routinier Valtteri Bottas gesellt sich Neuling Guanyu Zhou. Der 22-Jährige bestreitet am Wochenende in Bahrain seinen ersten Grand Prix, verstecken will er sich aber nicht.

Die Strecke am Persischen Golf liegt ihm. Vor Jahresfrist gewann er hier in der Formel 2 ein Rennen und machte mit Rang 3 in der Gesamtwertung auf sich aufmerksam.

Möchte mich beweisen und dem Team einige Punkte liefern.

Seinem Debüt in der Königsklasse blickt Zhou erwartungsfroh entgegen, nach langer Vorbereitung fühle er sich bereit. Im Fokus steht für Zhou dabei die Lernkurve: «Mein Ziel für die erste Saison ist es, so viel wie möglich zu lernen. Ich möchte mir keinen zu grossen Druck machen, mich beweisen und dem Team einige Punkte liefern», so der Chinese.

Der Sportbegeisterte

Auch wenn der Rennsport Zhous grösste Passion ist, sind seine weiteren Interessen zahlreich: Nebst Basketball, Football und Badminton begeistert den 22-Jährigen auch die Rap-Musik. Ob er auch zum Saisonauftakt den Rhythmus findet, sehen Sie live bei SRF.

