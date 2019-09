In Monza fuhr Clay Regazzoni 1970 zum ersten von insgesamt fünf GP-Siegen. Ein Rückblick.

Auch 13 Jahre nach seinem Tod in bester Erinnerung

Die Formel 1 der 1970er Jahre war wild und gefährlich. Einer, der diese Zeit mitprägte, war Clay Regazzoni. 1970 gewann der Tessiner in Monza seinen ersten GP, 4 weitere Siege sollten folgen. Jedoch auch einige haarsträubende Unfälle.

Sir Jackie Stewart, dreifacher Formel-1-Weltmeister und Weggefährte Regazzonis, blickt zurück: «Clay war ausserhalb des Cockpits freundlicher als innerhalb. Das einzige Mal, dass ich einen Unfall hatte, war mit Clay. Aber sonst waren wir beste Freunde.»

«Der Unzerstörbare»

Im Verlauf seiner Karriere überstand Regazzoni so manchen Unfall und kam so zu seinem Übernamen «Der Unzerstörbare». 1980 beendete ein schwerer Crash jedoch seine Karriere. Seine Leidenschaft für den Rennsport blieb trotz Querschnittlähmung ungebrochen.

Regazzoni verstarb am 15. Dezember 2006 bei einem Autounfall in der Nähe von Parma. Am 5. September 2019 wäre er 80 Jahre alt geworden.