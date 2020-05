Legende: Spektakel ade Bilder vom Hungaroring mit vollen Zuschauerrängen wird es dieses Jahr nicht geben. Getty Images

Keine Zuschauer am Hungaroring

Die Formel 1 muss auch am 2. August beim Grossen Preis von Ungarn vor den Toren der Hauptstadt Budapest auf Zuschauer verzichten, wie die Organisatoren bekannt geben. Zuvor hatte der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Gulyas erklärt, dass im Land bis zum 15. August keine Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern stattfinden dürfen. Der Saisonstart soll am 5. Juli in Spielberg erfolgen.

Badminton-WM über ein Jahr später als geplant

Die Badminton-WM ist aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden. Wie der Weltverband BWF am Freitag mitteilte, wird das Turnier vom 29. November bis zum 5. Dezember 2021 im spanischen Huelva stattfinden. Darauf habe man sich mit dem spanischen Verband FESBA geeinigt, um den engen Zeitplan im nächsten Jahr zu entzerren. Ursprünglich hätte die WM im August 2021 stattfinden sollen.