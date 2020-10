Legende: Stand am Freitag im Zentrum des Interesses Mick Schumacher (rechts). imago images

Mick Schumacher muss weiter auf sein Debüt in der Formel 1 warten. Die freien Trainings zum GP der Eifel auf dem Nürburgring wurden wegen schlechten Wetters abgesagt.

Der 21-jährige Sohn von Michael Schumacher hätte erstmals im Rahmen eines Grand-Prix-Wochenendes zum Einsatz kommen sollen, allerdings nur im 1. Training. Sein Alfa Romeo musste aber wie die anderen 19 Boliden in der Garage bleiben.

Wir stehen kurz vor einer Entscheidung.

«Es ist schade, dass ich nicht fahren konnte», sagte Schumacher, der das gesamte Wochenende beim Schweizer Rennstall bleiben wird. «Ich kann an Meetings teilnehmen, das Innenleben von Alfa kennenlernen. Ich will so viel Input bekommen wie möglich.»

«Sicher bald in der Formel 1»

Alfa-Teamchef Frédéric Vasseur gab derweil bei Sky ein vielsagendes Interview. «Wir werden ihn ganz sicher bald in der Formel 1 sehen», sagte der Franzose über Schumacher. «Ich denke, wir stehen kurz vor einer Entscheidung, was unsere Fahrer für nächstes Jahr betrifft. Mick ist natürlich eine Option, es liegt aber auch an Ferrari, da eine Entscheidung zu treffen.»