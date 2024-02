Von rot-schwarz zu grün-schwarz: Sauber (vormals Alfa-Romeo) wird 2024 in neuen Farben unterwegs sein. Dies gaben die Verantwortlichen am Montagabend in London bekannt, als der neue Wagen, der C44, vorgestellt wurde.

1 / 5 Legende: So sieht der C44 aus In diesem Wagen soll Valtteri Bottas für Erfolge sorgen. Sauber 2 / 5 Legende: Leuchtendes grün Auch von vorne sticht die neue Farbe heraus. Sauber 3 / 5 Legende: Hier nimmt Guanyu Zhou Platz Auch der Chinese wird neu in grün-schwarz seine Runden drehen. Sauber 4 / 5 Legende: Die Ansicht von hinten Ob die Gegner auch oft diese Sicht zu sehen bekommen werden? Sauber 5 / 5 Legende: Neues Auto, neuer Ort Zum ersten Mal wurden die Boliden in London präsentiert. Sauber

Der neue Bolide ist unter der Leitung des neuen Technischen Direktors James Key entstanden, in der Hoffnung, die enttäuschende Saison 2023 vergessen zu machen. Deshalb soll er sich auch komplett von seinem Vorgänger unterscheiden.

Aerodynamische Vorteile

Neben den neuen Farben wartet der C44 mit weiteren Neuerungen auf. Als folgenschwerste Veränderung nennt das Team die Umstellung auf eine neue Vorderrad-Aufhängung. Zudem wurde das Aero-Paket überarbeitet, um die aerodynamischen Vorteile optimal zu nutzen.

00:50 Video Bottas und Zhou enthüllen den C44 Aus Sport-Clip vom 05.02.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Das Auto wird am Freitag in Barcelona bei einem Shakedown ein erstes Mal auf einer Rennstrecke getestet, bevor vom 21. – 23. Februar offizielle Testfahrten in Bahrain anstehen. Dort startet dann Anfang März auch die neue Saison, der GP steigt am Samstag, 2. März.