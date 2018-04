Drama an Ferrari-Box

Der Grosse Preis von Bahrain ist von einem dramatischen Zwischenfall an der Ferrari-Box überschattet worden. Beim Reifenwechsel am Boliden des Finnen Kimi Räikkönen gab es Probleme am linken Hinterrad. Als Räikkönen losfuhr, waren die Mechaniker dort noch bei der Arbeit.

Ein Teammitglied kam dadurch schwer zu Fall und musste eine Weile vor der Box versorgt werden. Anschliessend wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weiteres zum Zustand des Mannes teilte Ferrari zunächst nicht mit.