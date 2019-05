Am 1. Mai 1994 verunglückte Ayrton Senna in Imola tödlich. Es war nicht die einzige Tragödie an diesem Wochenende.

Legende: Ayrton Senna. Keystone

Der GP von San Marino 1994 ging als eines der dunkelsten Kapitel in die Formel-1-Geschichte ein. Das Drama an jenem Wochenende in Imola nahm ab Freitag seinen Lauf:

Freitag: Barrichello kommt mit dem Schrecken davon

Rubens Barrichello hebt im Auftakt-Training mit seinem Boliden ab und landet im Fangzaun. Wie durch ein Wunder bleibt der Brasilianer ohne grosse Verletzungen.

Samstag: Ratzenberger verunglückt tödlich

Roland Ratzenberger stirbt nach einem Crash im Qualifying. Der Österreicher rast wegen eines beschädigten Flügels in eine Betonbegrenzung und erliegt seinen schweren Kopfverletzungen.

Sonntag: Der König der Formel 1 stirbt

Der Tod Ratzenbergers schockt Ayrton Senna. Er startet dennoch am GP. Nach einem Neustart verliert Senna in der 6. Kurve die Kontrolle und schiesst unlenkbar mit 330 km/h in die Betonmauer. Ein Teil der Radaufhängung durchschlägt Sennas Helm und bohrt sich in seinen Kopf. Der Brasilianer hat keine Chance und wird um 18:40 Uhr im Spital für tot erklärt. Die Formel 1 hat ihren Allergrössten verloren.