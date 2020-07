Der 38-Jährige kommentiert am Wochenende mit dem GP von Ungarn sein 1. Rennen für SRF.

Michael Weinmann kennt man bei SRF als Moderator des Nachrichtenmagazins «Schweiz aktuell». Zudem arbeitet der 38-Jährige als Redaktor für die Inlandredaktion. An diesem Wochenende ist er nun erstmals als Kommentator in der Formel 1 im Einsatz.

Zusammen mit dem Experten Marc Surer kommentiert Weinmann an diesem Wochenende den GP vom Ungarn. Erstmals zu hören sein, wird er am Samstag im Qualifying (14:55 Uhr live auf SRF zwei). Am Sonntag führt das Duo dann durch das Rennen auf dem Hungaroring (ab 14:50 Uhr auf SRF zwei und SRF info).

Im Video oben stellt sich Weinmann den Zuschauern vor und erzählt von seiner Leidenschaft für die Formel 1.