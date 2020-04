Legende: Volle Kraft voraus Aston Martin mischt ab 2021 in der Formel 1 mit. imago images

Die Formel 1 bekommt in der nächsten Saison einen neuen Player: Der britische Autobauer Aston Martin wird mit einem eigenen Werksteam an den Start gehen. Die Motoren werden an das Team Racing Point geliefert, welches in der aktuellen Saison mit Mercedes zusammenarbeitet. Bislang ist Aston Martin in der Formel 1 Namenssponsor der Equipe Red Bull, welche mit Honda-Getrieben unterwegs ist.

Wir sehen die Formel 1 als eine zentrale Säule der globalen Marketingstrategie.

Treibende Kraft für die Investitionen ist der Unternehmer Lawrence Stroll, dessen Sohn Lance derzeit Stammfahrer bei Racing Point ist. «Wir sehen die Formel 1 als eine zentrale Säule der globalen Marketingstrategie», sagte der kanadische Geschäftsmann. Er hatte zuvor eine erhebliche Summe in den Aston-Martin-Konzern gepumpt.

Konkurrenz für die Top-Teams?

Der 60-jährige Milliardär wird in Kürze auch Vorstands-Chef beim Autohersteller Aston Martin. Ziel soll es gemäss Stroll sein, in der Formel 1 die Spitzenteams Mercedes, Ferrari und Red Bull herausfordern zu können.