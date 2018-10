Vor einer Woche hatte Lewis Hamilton den vorzeitigen Gewinn des WM-Titels in Austin noch knapp verpasst. In Mexiko machte der 33-jährige Brite den Sack nun aber definitiv zu und sicherte sich seinen 5. Titel nach 2008, 2014, 2015 und 2017. Schon im Vorjahr hatte Hamilton die WM in Mexiko perfekt gemacht.

Bereits ein 7. Platz hätte ihm zum grossen Triumph gereicht. Der Mercedes-Pilot fuhr schliesslich auf Rang 4. Damit hat Hamilton 2 Rennen vor Schluss 64 Punkte Vorsprung auf Sebastian Vettel und kann nicht mehr eingeholt werden. Der deutsche Ferrari-Fahrer, der das Rennen zwingend hätte gewinnen müssen, klassierte sich hinter Sieger Max Verstappen auf Platz 2.

Das Podest

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Kimi Räikkönen (Ferrari)

Hamilton, der von Platz 3 ins Rennen gegangen war, überholte gleich beim Start Pole-Setter Daniel Ricciardo und reihte sich hinter Verstappen auf Rang 2 ein. Der Brite hatte in der Folge allerdings trotz zweier Boxenstopps mit Reifenproblemen zu kämpfen und fiel zurück. Zudem geriet er in der 47. Runde nach einem Verbremser von der Strecke. Dennoch rettete er den 4. Platz ins Ziel.

Verstappen wie im Vorjahr

Verstappen fuhr im Red Bull derweil überlegen zu seinem 5. GP-Sieg. Damit wiederholte der Niederländer in Mexiko seinen Erfolg vom letzten Jahr. Vettel klassierte sich auf Platz 2, sein Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen wurde Dritter. Pech hatte Ricciardo. Der australische Teamkollege von Verstappen schied in der 61. Runde auf Platz 2 liegend mit Motorschaden aus.

Beide Sauber punkten

Das Schweizer Sauber-Team durfte sich über 8 Punkte freuen. Damit nutzten Charles Leclerc und Marcus Ericsson die gute Ausgangslage mit den Startplätzen 9 und 10 aus. Der Monegasse Leclerc beendete das Rennen als Siebter, der Schwede Ericsson wurde Neunter. In der Konstrukteure-WM zog das Sauber-Team damit an Toro Rosso vorbei und liegt neu auf Rang 8.

