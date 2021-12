Mit acht Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton nimmt Max Verstappen die letzten beiden F1-Rennen in Angriff.

Bei diesen vier Szenarien holt Verstappen am Sonntag den WM-Titel

Entscheidung in Dschidda?

Lewis Hamilton hat in Brasilien und Katar Boden gutgemacht, doch allein Max Verstappen kann sich beim vorletzten Saisonrennen am Sonntag in Saudi-Arabien zum Formel-1-Weltmeister krönen. Acht Punkte Vorsprung bringt der niederländische Red-Bull-Pilot mit nach Dschidda.

GP Saudi-Arabien live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Sie können den zweitletzten GP der Saison live auf SRF und im Stream in der Sport App mitverfolgen: Samstag ab 17:50 Uhr: Qualifying

Qualifying Sonntag ab 17:50 Uhr: Rennen

Es gibt vier Szenarien, bei denen die WM-Entscheidung schon vor dem 22. und letzten Grand Prix in Abu Dhabi (12.12.) fällt. So holt Verstappen am Sonntag den Titel:

Verstappen gewinnt und holt den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde, Hamilton wird maximal Sechster.

Verstappen gewinnt ohne schnellste Rennrunde, Hamilton wird maximal Siebter.

Verstappen wird Zweiter und holt den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde, Hamilton wird maximal Zehnter.

Verstappen wird Zweiter ohne schnellste Rennrunde, Hamilton bleibt ohne Punkte.

Einer, der den spannendsten Titelkampf seit Jahren aus nächster Näher verfolgen wird, ist Kimi Räikkönen. Der finnische Alfa-Romeo-Pilot bestreitet in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten die letzten beiden Rennen seiner langen Karriere.

Einen Favoriten auf den Titel hat Räikkönen nicht. «Es ist gut für alle, dass es so spannend ist. Aber mir ist es egal, wer gewinnt. Der Beste soll es machen», sagt der 42-Jährige.

Sollte es für Verstappen trotz der günstigen Ausgangslage 2021 nicht mit dem Weltmeister-Titel klappen, so ist sich Räikkönen sicher: «Er wird in den nächsten Jahren Weltmeister werden.»