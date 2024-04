Legende: Kommt wieder zum Handkuss Der GP Australien. Keystone / AP Photo / Scott Barbour

Erstmals seit dannzumal sechs Jahren beginnt 2025 die Saison wieder mit dem Grossen Preis von Australien. Die Wahl von Melbourne, wo auf der Strecke im Albert Park am 16. März gefahren wird, hängt mit dem Ramadan zusammen. Heuer hat der Fastenmonat der Muslime die Grands Prix von Bahrain und von Saudi-Arabien tangiert; in Sakhir und in Jeddah hat das Rennen am Samstag stattgefunden.

Die 24 Stationen sind die gleichen wie in diesem Jahr. Weitere Veränderungen beziehungsweise Verschiebungen hat es im Sinne einer Optimierung betreffend Reiselogistik lediglich bei den Terminen gegeben.

Den Saisonabschluss bildet wie in den vorangegangenen zehn Jahren der Grand Prix von Abu Dhabi. Die Prüfung in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate ist am 7. Dezember vorgesehen.