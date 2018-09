Am Ende der Saison ist Schluss: Stoffel Vandoorne beendet sein Engagement bei McLaren. Dies verkündete der Belgier einen Tag nach dem Grand Prix in Monza. Der 26-Jährige sammelte in 34 Grand Prix für McLaren 22 Punkte. «Wir haben Stoffel nicht das Material zur Verfügung gestellt, um sein grosses Talent unter Beweis zu stellen», gab sich Teamchef Zak Brown nach dem Abschied selbstkritisch.

Sein Teamkollege Fernando Alonso hatte bereits früher seinen Rücktritt aus der Formel 1 bekannt gegeben, weshalb McLaren 2019 mit 2 neuen Fahrern auftreten wird. Alonsos Cockpit wird mit Landsmann Carlos Sainz gefüllt, während Vandoorne durch den bisherigen Ersatzfahrer Lando Norris ersetzt wird. Dies vermeldete der britische Traditionsrennstall via Twitter-Post eine Stunde nach dem Bekanntwerden des Vandoorne-Abgangs.

Legende: Wurde befördert Lando Norris. Getty Images

Norris ist 18 Jahre alt und gehört seit 2017 dem Förderprogramm von McLaren an. In diesem Jahr fährt der Brite seine Rennen in der Formel 2 und ist Ersatzfahrer bei McLaren in der Formel 1.