Legende: Spulte stattliche 142 Runden ab Max Verstappen. Imago Images/Sam Bloxham

Bis zum offiziellen Saisonstart in der Formel 1 dauert es zwar noch etwas mehr als eine Woche. Am Donnerstag heulten die Motoren anlässlich der dreitägigen Testphase in Bahrain aber erstmals auf. Wenig überraschend dominierte Weltmeister Max Verstappen die Rundenzeiten: Der Niederländer schloss den ersten Tag in der Wüste in 1:31,344 Minuten mit der Bestzeit ab.

Der dreimalige Champion, gegen dessen Teamchef Christian Horner eine Untersuchung wegen angeblich unangemessenem Verhalten läuft, absolvierte am Mittwoch mit 142 ausserdem mit Abstand die meisten Runden. Verstappen verwies McLaren-Fahrer Lando Norris deutlich auf den zweiten Platz. Die Zeiten besitzen allerdings nur bedingt Aussagekraft, da die Rennställe verschiedene Programme abspulen.

Sauber mit 130 Runden

Die beiden Sauber-Piloten Valtteri Bottas und Guanyu Zhou teilten sich den ersten Testtag auf. Der Finne spulte am Morgen 68 Runden ab und fuhr mit seiner schnellsten Runde auf den 14. Platz, sein Teamkollege kam am Nachmittag auf deren 62 und setzte die zehntschnellste Rundenzeit.