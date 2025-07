Seit 2014 stand Lewis Hamilton in Silverstone immer auf dem Podest. Reicht es auch mit Ferrari in die Top 3?

Erstmals in Rot in Silverstone

Legende: Erschien patriotisch-glänzend in Silverstone Lewis Hamilton im «Union-Jack-Design». imago images/PsnewZ

«Silverstone war für mich immer mehr als nur eine Rennstrecke», sagte Hamilton, bevor er am Freitag für das Training zum GP von Grossbritannien in seinen Rennanzug schlüpfte.

Dabei droht für Hamilton in seinem Heimrennen eine ganz besondere Serie zu reissen: Seit 2014 stand der inzwischen 40-Jährige beim Heimspiel in jedem Jahr auf dem Podest, mit 9 Erfolgen ist er Rekordsieger in Silverstone.

In Spielberg, wo Hamilton als 4. sein bestes Ferrari-Ergebnis egalisierte, stellte er am vergangenen Wochenende sogar einen persönlichen Negativrekord auf: Zum ersten Mal in seiner Karriere stand Hamilton bei 13 Grands Prix in Serie nicht auf dem Podium.

Grossen Eindruck hat der Brite bei Ferrari in bisher 11 Saisoneinsätzen sowieso viel zu selten hinterlassen. Noch wartet der 105-fache GP-Sieger ausserhalb der Sprints auf einen Podestplatz für die «Scuderia».

Der Heimvorteil soll in Silverstone zum Faktor werden. «Die Zuschauer sind immer bei mir, und egal, wo ich mich auf der Strecke befinde: Ich kann ihre Energie aus dem Cockpit heraus spüren», so Hamilton.