Gleich dahinter wird beim Rennen am Sonntag Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas starten.

F1-Qualifying in Portugal

Lewis Hamilton steht vor dem ersten Formel-1-Rennen in Portimão auf der Pole Position. Der Brite im Mercedes sicherte sich den besten Startplatz für den Grand Prix von Portugal vor Teamkollege Valtteri Bottas.

Hamilton liess bei seinem letzten, entscheidenden Versuch Bottas um einen Zehntel hinter sich. Der Weltmeister steht damit zum neunten Mal in der laufenden Saison ganz vorne in der Startkolonne – und insgesamt zum 97. Mal.

Kein Exploit von Alfa Romeo

Das Besondere am internen Duell der beiden Mercedes-Fahrer war, dass sie ihre schnellsten Runden nicht mit Reifen der weichsten, sondern der mittleren Mischung drehten. In der zweiten Startreihe werden Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im Ferrari stehen.

Für die Fahrer des Teams Alfa Romeo war nach dem ersten Teil Schluss. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi blieben die Startplätze 16 und 17.

Defekt auf Strecke erzwingt Verzögerung

Das Qualifying hatte mit halbstündiger Verspätung begonnen. Grund für die Verzögerung waren Reparaturarbeiten an der Rennstrecke. Am Pistenrand hatte sich im Entwässerungssystem ein Schachtdeckel aus der Verankerung gelöst. Verursacher des Schadens war Sebastian Vettel im Ferrari, der beim Rennen am Sonntag von Platz 15 aus startet.