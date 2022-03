Das spektakuläre neue Design von Mercedes sorgt für Diskussionen bei den Testfahrten in Bahrain.

F1-Testfahrten in Bahrain

Legende: Wo sind die Seitenkästen hin? Mercedes überrascht bei den Testfahrten in Bahrain mit einem neuen Design. imago images / Motorsport Images

Der neue Mercedes von Lewis Hamilton wollte Ferrari-Boss Mattia Binotto so gar nicht gefallen. «Wir sind überrascht. Denn eigentlich darf der Spiegel nicht als Aerodynamik-Element genutzt werden», sagte Binotto am Rande der Testfahrten in Bahrain.

«Das sind keine Spiegelhalterungen, das sind Flügel. Das entspricht nicht dem Geist des Reglements», meckerte Red-Bull-Teamchef Christian Horner beim Fachmagazin auto, motor und sport: «Für uns sind diese Flügel illegal.»

Wenn man Innovationen präsentiert, ist es klar, dass das eine Debatte entfacht.

Im Vergleich zu den Testfahrten in Barcelona ist Hamilton in Bahrain mit einem ziemlich veränderten W13 unterwegs. Der Mercedes kommt fast ohne Seitenkästen aus. Die Verkleidung zur Kühlung ist nicht mehr oben breit und unten schmal, sondern genau andersherum. Zudem stehen die vorgeschriebenen Streben zum Aufprallschutz horizontal vom Chassis ab, daran sind die Rückspiegel befestigt.

Ferrari am schnellsten Box aufklappen Box zuklappen Am 2. Tag der abschliessenden Testfahrten zur neuen Formel-1-Saison (Start am 20. März) präsentierte sich Ferrari erneut stark. Der Spanier Carlos Sainz stellte in 1:33,532 Minuten die Tagesbestzeit auf. Dahinter reihte sich Weltmeister Max Verstappen im Red Bull (+0,609 Sekunden) ein. Rekordchampion Lewis Hamilton im innovativ designten Mercedes belegte Rang 4. Die Boliden von Alfa Romeo klassierten sich ausserhalb der Top Ten. Die Ergebnisse bei Testfahrten sind traditionell mit Vorsicht zu geniessen.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff blieb cool und versicherte, dass alles den aktuellen Regeln entspricht: «Wenn man Innovationen präsentiert, ist es klar, dass das eine Debatte entfacht. Das haben wir erwartet.»