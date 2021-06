Die Fahrer von Red Bull geben am ersten Trainingstag für den Grand Prix von Aserbaidschan das Tempo vor.

F1-Trainings in Aserbaidschan

Legende: Sowohl in den Runden, aber auch während langen Ausfahrten stark Das Red-Bull-Team (hier mit Sergio Perez). imago images

Sergio Perez war in der aussagekräftigeren 2. Einheit einen Zehntel schneller als Max Verstappen, der nach seinem Sieg vor knapp 2 Wochen in Monte Carlo als WM-Leader nach Baku gereist ist. Am Morgen fuhr Verstappen die Bestzeit.

Überraschend nicht mit den Besten mithalten konnten die Mercedes-Piloten. Weltmeister Lewis Hamilton, der nach seinem enttäuschenden 7. Rang in Monaco die WM-Führung an Verstappen verloren hatte, klassierte sich mit über einer Sekunde Rückstand nur als 11. Der Brite sagte am Funk etwas ratlos: «Ich weiss nicht, wo die ganze Zeit hin ist.» Teamkollege Valtteri Bottas war als 16. nochmals eine Sekunde langsamer.

Ferrari hingegen konnte mit Red Bull mithalten. Charles Leclerc (2. und 4.) sowie Carlos Sainz (zweimal 3.) bestätigten den Aufwärtstrend der «Scuderia».

Vom Duo des Teams Alfa Romeo hatte Antonio Giovinazzi im 2. Training die Nase vorn. Der Italiener, der 7. wurde, war auf seiner besten Runde knapp 3 Zehntel schneller als Kimi Räikkönen. Der Routinier reihte sich als 12. direkt hinter Hamilton ein.