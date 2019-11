Legende: Erhält auch 2020 das Vertrauen von Alfa Romeo Antonio Giovinazzi. Keystone

Die Verantwortlichen der Hinwiler Equipe haben Antonio Giovinazzi als Teamkollegen von Kimi Räikkönen für 2020 bestätigt. Der Vertrag des Italieners wurde um eine Saison verlängert. Der aktuelle Kontrakt des Finnen hat auch für die nächste Weltmeisterschaft Gültigkeit.

Der aus der Fahrer-Akademie von Ferrari stammende Giovinazzi wird seine zweite Saison als Stammfahrer von Alfa Romeo bestreiten. In diesem Jahr lieferte der Italiener bisher in drei Grands Prix zählbare Ergebnisse ab. In Italien wurde er Neunter, in Österreich und in Singapur Zehnter.

Teamchef glaubt an Giovinazzi

«Antonio hat uns diese Saison von sich überzeugt. Er hat sich sehr gut ins Team integriert und sich ständig verbessert. Wir freuen uns, in der kommenden Saison gemeinsam mit ihm sein volles Potenzial auszuschöpfen», schreibt Alfa Romeo im Namen von Teamchef Frédéric Vasseur auf Twitter.

Am vergangenen Wochenende klassierte sich Giovinazzi beim GP USA auf dem 14. Platz und verpasste genauso wie Teamkollege Räikkönen (11.) die Punkteränge.