«Ich hatte erwartet, dass es sehr hart werden würde, aber ich wusste einfach nicht, wie hart es werden würde», sagte Lewis Hamilton in Imola: «Ich wusste, dass es eine Herausforderung werden würde, und es ist in jeder Hinsicht so herausfordernd wie nur möglich.»

Legende: Kam bei Ferrari noch nicht wie gewünscht auf Touren Lewis Hamilton. imago images/AFLOSPORT

Die ersten 6 WM-Rennen waren enttäuschend verlaufen, nach seinem Sieg beim Sprint von China gab es für Hamilton keine guten Ergebnisse mehr. Er ist nur 7. in der WM – 2 Plätze hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc – und Ferrari ist hinter McLaren, Mercedes und Red Bull momentan nur vierte Kraft.

Wir haben an all den verschiedenen Orten, an denen wir unterwegs sind, die unglaubliche Unterstützung gesehen.

Auf den 7-fachen Weltmeister wartet an diesem Wochenende in Imola eine Premiere: Erstmals wird er als Ferrari-Pilot ein Heimrennen fahren, und das ist eine grosse Unbekannte für den Briten.

«Ich weiss nicht, was mich erwartet. Ich meine, ich bin ja schon all die Jahre hier. Ich habe die Tifosi gesehen. Ich bin direkt nach den Ferrari-Fahrern auf die Bühne gekommen», sagte Hamilton: «Wir haben an all den verschiedenen Orten, an denen wir unterwegs sind, die unglaubliche Unterstützung gesehen.»

