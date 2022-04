Max Verstappen (Red Bull) gewinnt den Grossen Preis von Emilia Romagna in Imola (ITA) vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Lando Norris.

Der Sieg des Niederländers war zu keinem Zeitpunkt der 63 Rennrunden gefährdet, in der 41. Runde überrundete er gar den enttäuschenden Lewis Hamilton (Rang 13).

10 erfreuliche Punkte gab es für Alfa Romeo: Valtteri Bottas fuhr im «Hinwiler-Boliden» auf Rang 5.

Eine für manchen Mercedes-Fan traurige Nachricht vorneweg: In Runde 41 sah der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton (GBR) die blaue Flagge geschwenkt, sein Vorjahres-Rivale und Tagessieger Max Verstappen kam von hinten angebraust und überrundete ihn.

Hamilton muss sich in der laufenden Saison also weiter mit einer bislang ungewohnten Rolle anfreunden, verpasste als 13. die Punkte deutlich. Die Korken knallen lassen dürfen zurzeit andere:

Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

3. Lando Norris (GBR, McLaren)

Der Tagessieg von Max Verstappen im Red Bull war von Beginn weg nie gefährdet, der von der Pole Position gestartete Niederländer konnte über die gesamte Renndistanz auf ein leistungsstarkes Auto vertrauen und distanzierte seine Konkurrenz um 16,5 und mehr Sekunden. Mit dem Triumph macht Verstappen sein Rennwochenende im italienischen «Motor Valley» perfekt: Am Freitag hatte er ein turbulentes Qualifying gewonnen, am Samstag doppelte er im Sprint nach.

Leclerc will Zusatzpunkt, bekommt ihn aber nicht

Erstmals Spannung kam in diesem Rennen auf, als Charles Leclerc in der 50. Runde den Kampf um den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde so richtig lancierte: Mit einem frischen Reifen hatte er gar plötzlich den 2. Rang im Visier, drehte sich in Runde 53 allerdings und fiel zurück. Letztlich beendete er das Rennen auf dem 6. Rang. So ging auch der Zusatzpunkt an Verstappen.

Damit endet das Rennwochenende nahe Bologna für die Ferrari-Heimfans mit einer Enttäuschung: Leclercs Teamkollege Carlos Sainz (ESP) musste die Segel bereits nach einem Abflug in der Startrunde streichen und ging leer aus.

00:46 Video Die Startphase: Leclerc verliert Plätze, Sainz fällt aus Aus Sport-Clip vom 24.04.2022. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Der Profiteur heisst Valtteri Bottas

Grosser Nutzniesser vom doppelten Ferrari-Abflug war Valtteri Bottas (FIN) im Alfa Romeo. Der 10-fache GP-Sieger war von Position 7 aus gestartet und beendete das Rennen auf dem starken 5. Rang. In der Schlussphase jagte der Routinier gar den viertplatzieren George Russel (GBR, Mercedes), kam jedoch nicht mehr an diesem vorbei. Guanyu Zhou, der das Rennen wegen eines gewechselten Getriebes von der Boxengasse in Angriff genommen hatte, überquerte die Ziellinie als 15.

So geht's weiter

Nach dem 1. Saisonrennen auf dem europäischen Kontinent verschiebt der Tross wieder nach Übersee, genauer nach Miami (USA). In der Metropole Floridas findet am Sonntag, 8. Mai, erstmals überhaupt ein Formel-1-Rennen statt. Die Grand Prix 6 und 7 der Saison gehen dann in den beiden letzten Mai-Wochenenden in Barcelona und Monte Carlo über die Bühne. Bei SRF sehen Sie alle Entscheidungen wie gewohnt live.