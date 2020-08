Einmal mehr gibt es in der Formel 1 kein Vorbeikommen an den Mercedes-Piloten. Max Verstappen wird Dritter, Ferrari und Alfa verpassen die Punkte.

Das Podest

1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes) 01:24:08,761

2. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes) +08,448

3. Max Verstappen (NED, Red Bull) +15,455

Die Mercedes-Piloten machten beim Rennen im belgischen Spa-Francorchamps da weiter, wo sie im Qualifying aufgehört hatten. Lewis Hamilton und Valtteri Bottas starteten aus der Frontreihe, setzten sich früh von der Konkurrenz ab und feierten einen überlegenen Doppelsieg. Max Verstappen im Red Bull komplettierte das Podest. Sein Rückstand auf WM-Leader Hamilton ist auf 47 Punkte angewachsen.

Ferraris abgeschlagen

Weiterhin überhaupt nicht auf Touren kommen die Ferraris, in Belgien blieben die Italiener zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem GP der Steiermark ohne Punkte. Sebastian Vettel (13.) und Charles Leclerc (14.) konnten im Rennen nie um die Punkteränge mitreden, zu langsam ist der Ferrari-Bolide in dieser Saison.

Giovinazzis Fahrfehler

Früh war das Rennen für Alfa-Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi zu Ende. Nach 10 Rennrunden kam der 26-jährige Italiener ins Schleudern, verlor die Kontrolle über seinen Boliden und prallte in einen Reifenstapel am Streckenrand.

Auswirkungen hatte Giovinazzis Fahrfehler für den dahinter fahrenden George Russell. Der Williams-Pilot konnte einem Rad des Alfa-Wagens, das auf die Strecke gerollt war, nicht mehr ausweichen. Mit einem Totalschaden war das Rennen auch für den Briten beendet.

Besser lief es dem zweiten Alfa-Romeo-Fahrer Kimi Räikkönen. Von Startplatz 16 gestartet, beendete der 40-Jährige das Rennen auf dem 12. Schlussrang. Damit klassierte sich der Finne noch vor den beiden Ferraris.

So geht es weiter

Der Formel-1-Tross bleibt in Europa und macht nächstes Wochenende Halt in Italien. Am 6. September folgt der Grand Prix von Italien in Monza. Auch wenn die Scuderia Ferrari ihr 999. Formel-1-Rennen bestreitet, dürfte die Vorfreude auf ein Rennen in Italien auch schon grösser gewesen sein.