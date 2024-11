Legende: Er wird vom Finanzdeal nichts mehr haben Sauber-Pilot Guanyu Zhou beim Training zum GP Katar. Imago/DeFodi Images

Audi gab den Deal mit der «Qatar Investment Authority» (QIA) am Rande des GP in Katar bekannt. Das deutsche Unternehmen, das per 2026 den Sauber-Rennstall offiziell übernimmt, sprach von einem «beträchtlichen Kapitalzufluss» und freute sich über einen «langfristigen und verlässlichen Partner» für das Formel-1-Projekt.

Audi-CEO Gernot Döllner sagte: «Das zusätzliche Kapital wird das Wachstum des Teams beschleunigen und ist ein weiterer Meilenstein in unserer langfristigen Strategie.» Gemäss Medienberichten beträgt die Minderheitsbeteiligung der Kataris rund 30 Prozent.

Audi hatte hatte den Kauf des Schweizer Traditions-Rennstalls Sauber Anfang dieses Jahres abgeschlossen. Bis Ende nächster Saison geht das Team aber noch unter dem Namen Sauber an den Start.

Modernisierung in Hinwil

2026 tritt in der Formel 1 eine grössere Regelreform in Kraft. Um mithalten zu können, muss Audi an den Standorten Neuburg an der Donau (Bayern) und Hinwil ZH modernisieren und ausbauen. In Deutschland soll der Motor des Boliden 2026 gebaut werden, in Hinwil das Chassis.

Als Fahrer sind bereits für 2025 Routinier Nico Hülkenberg und der 20-jährige Brasilianer Gabriel Bortoleto vorgesehen. Sie lösen die aktuellen Sauber-Piloten Valtteri Bottas und Guanyu Zhou ab.