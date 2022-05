Nach 5 Jahren bei Mercedes wechselte Valtteri Bottas nach der letzten Saison zu Alfa Romeo. Und der Finne bekundet keinerlei Anlaufschwierigkeiten. Ganz im Gegenteil. Beim Hinwiler Team blüht der 32-Jährige so richtig auf. Nach 5 Rennen hat Bottas für Alfa Romeo bereits 30 WM-Punkte eingefahren, in der WM-Wertung liegt er auf dem starken 8. Platz.

Vor dem GP von Spanien von diesem Wochenende in Barcelona hat SRF-Kommentator Michael Weinmann mit ihm über den erfreulichen Start beim neuen Arbeitgeber gesprochen. Bottas über …

... die ersten 5 Rennen im Alfa Romeo:

«Es ist vielversprechend. Wir haben ein starkes Gesamtpaket und wir funktionieren gut als Team. Aber es gibt noch viele Bereiche, in denen wir uns verbessern können. Das ist sehr motivierend, dass wir noch mehr herausholen können. Es wird ein interessantes Jahr.

Gute Resultate machen süchtig.

Wir waren für viele eine Überraschung. Ein solcher Start ist für uns das bestmögliche Szenario. Die Ergebnisse sind eine grosse Motivation für das ganze Team, noch mehr zu machen. Wir wissen, dass wir noch keine perfekten Wochenenden hatten. Wir hatten ein paar Probleme mit der Verlässlichkeit.»

... die Atmosphäre im Team:

«Als wir in Bahrain die ersten Punkte geholt haben, war das ein Schlüsselmoment für das Team. Man hat dieses Funkeln in den Augen der Leute gesehen, noch mehr zu machen. Gute Resultate machen süchtig. Die Motivation ist riesig. Ich versuche, die Leute zu motivieren. Dieser Boost im Team ist sehr schön.»

Ich mag es, Teamleader zu sein. Es ist meine 10. Saison in der Formel 1, ich kann also in dieser Position sein.

... seine Rolle im Team:

«Ich versuche zusammen mit dem Team, so hart wie möglich zu arbeiten. Ich bin dafür verantwortlich, viele Punkte zu holen und versuche, in jedem Bereich das Beste zu geben. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber es geht in die richtige Richtung. Ich mag es, Teamleader zu sein. Es ist meine 10. Saison in der Formel 1, ich kann also in dieser Position sein. Es ist schön, Verantwortung zu haben und ich kann sehr viel Erfahrung einbringen.»

... den Vergleich zwischen Alfa Romeo und Mercedes:

«Ich möchte nirgends anders sein. Mir gefällt die Atmosphäre hier, das ganze Projekt. Und es ist erst der Anfang. Bei Alfa Romeo ist sicher alles kleiner. Auch die Atmosphäre ist anders. Man hat alles, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Die Infrastruktur ist grossartig, es gibt so viele talentierte Leute. Jetzt ist auch die Motivation noch grösser. Wir haben ein paar interessante Jahre vor uns.

Zudem kann ich hier entspannter sein. Es gibt keinen äusseren Druck. Ich will einfach erfolgreich sein und für das Team abliefern. Es fühlt sich so an, wie wenn ich hier die beste Version von mir selbst sein kann.»

