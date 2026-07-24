Lewis Hamilton hinterlässt in den ersten beiden freien Trainings einen starken Eindruck. Mercedes kämpft mit Problemen.

Legende: Befindet sich weiter in Topform Lewis Hamilton alias «King of Hungaroring». Reuters/Bernadett Szabo

Die Ferraris haben auch im 2. freien Training der Formel 1 in Budapest die Konkurrenz distanziert. Rekordweltmeister Lewis Hamilton drehte am Freitagnachmittag auf dem Hungaroring in 1:18,729 Minuten die schnellste Runde des Tages und setzte sich vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc (+0,148 Sekunden) durch. Zuvor hatte der Monegasse die 1. Session klar für sich entschieden, während Hamilton 3. wurde.

Die Konkurrenten konnten dem Tempo der «Scuderia» bislang nicht folgen, vor allem Mercedes hatte am Freitag riesige Probleme.

Hinter Weltmeister Lando Norris im McLaren (+0,499) und Max Verstappen (+0,692) im Red Bull belegte George Russell lediglich Platz 5 (+0,933). WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der im 1. Training noch für Ersatzpilot Frederik Vesti pausiert hatte, erreichte mit fast 2 Sekunden Rückstand sogar nur den 13. Platz (+1,964). Der Italiener hatte mit blockierenden Hinterrädern zu kämpfen und schimpfte immer wieder am Funk.

Bei Aston Martin keine Besserung in Sicht

Nico Hülkenberg bestätigte derweil den positiven Eindruck aus dem 1. Training. Nach einem 8. Platz zum Auftakt erreichte der Deutsche, der mit seinem Audi weiter auf die ersten Punkte des Jahres wartet, als 9. (+1,396) wieder die Top 10. Gabriel Bortoleto wurde 6. und 11.

Aston Martin hingegen fuhr selbst mit 16 Neuerungen nur hinterher. War Fernando Alonso im 1. Training noch auf Rang 13 gelandet, musste der spanische Altmeister in der 2. Session mit Rang 19 vorliebnehmen. Lance Stroll hatte seinen Wagen nach einem Schaden an der linken Hinterradaufhängung schon im 1. Training vorzeitig abstellen müssen.

Beim Grossen Preis von Ungarn, dem letzten Rennen vor der vierwöchigen Sommerpause, hat Ferrari den 3. Saisonsieg fest im Blick. Der Kurs in Budapest mit seinen kurzen Geraden und vielen Kurven liegt dem eigenen Wagen exzellent. Hamilton, der «King of Hungaroring» mit 8 Erfolgen und in der WM erster Verfolger von Antonelli, und Leclerc gehen als haushohe Favoriten in das Qualifying am Samstag.

So geht's weiter

Am Samstagmittag ab 12:30 Uhr findet noch ein 3. freies Training statt. Am Nachmittag ab 16:00 Uhr gilt es dann im Qualifying ernst (live auf SRF info). Das Rennen folgt am Sonntag um 15:00 Uhr (live auf SRF zwei).

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