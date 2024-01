Die Königsklasse des Automobilrennsports plant mit einer neuen Rennstrecke in Spanien und achtet dabei auf eine Erreichbarkeit mit dem öV.

Ab 2026 gibt es einen Grand Prix in Madrid

Legende: Der Standort soll in unmittelbarer Flughafennähe sein Madrid will wieder in das Formel-1-Geschäft einsteigen. imago imahes/El Mundo

Die Hauptstadt Madrid und Liberty Media, das Sportunternehmen, das die Rechte an der Formel 1 hält, haben einen 10-Jahres-Vertrag unterzeichnet. 2026 ist es so weit mit der Premiere in Madrid.

Bis zu diesem Zeitpunkt soll in der Nähe des Flughafens Madrid-Barajas im Nordosten der Metropole ein Stadtkurs von 5,47 km Länge errichtet sein. Die Strecke soll 20 Kurven beinhalten und rund um das Kongresszentrum und Messegelände führen. Nach Angaben des Veranstalters soll der Kurs gut erschlossen sein und mit öffentlichen Verkehrsmitteln angepeilt werden können. Es wird mit einem Aufmarsch von 110'000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Tag gerechnet.

Was passiert mit Barcelona?

Die Formel 1 war bereits einmal in der Region Madrid ansässig gewesen – auf dem Parcours Jarama fand 1981 der letzte Grand Prix statt. Seitdem fand der GP von Spanien zunächst von 1986 bis 1990 in Jerez und ab 1991 in Barcelona statt. Die Zukunft des GP, der auf der katalanischen Rennstrecke stattfindet, ist nach Aufnahme der neusten F1-Destination noch offen.