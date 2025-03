Das Podest

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

Der Saisonauftakt in Melbourne hatte es in sich. In einem ereignisreichen Rennen mit zahlreichen Safety-Car-Phasen und Ausfällen behielt Lando Norris die Nerven und fuhr zu seinem fünften Grand-Prix-Sieg. Zweiter wurde in einem Rennen unter schwersten Bedingungen auf dem Albert Park Circuit Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull, der sich nach einer heissen Schlussphase um knapp 9 Zehntel geschlagen geben musste. Das Podest komplettierte George Russell im Mercedes, der bereits über 8 Sekunden auf das Spitzenduo verlor.

Norris' Teamkollege Oscar Piastri verpasste es derweil, als erster Australier beim Heim-GP zu siegen. Er kam in der 44. Runde bei einem plötzlichen Regeneinbruch von der Strecke ab, fiel weit zurück und kam schliesslich nicht über Rang 9 hinaus.

Damit blieb Piastri unmittelbar vor Lewis Hamilton, der es bei seinem Ferrari-Debüt immerhin noch knapp in die Punkte schaffte. Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc, ebenfalls mit grossen Titelambitionen ins Jahr gestartet, belegte den 8. Platz.

Sauber punktet dank Hülkenberg

Zu den Profiteuren beim chaotischen Saisonauftakt gehörte Team Sauber, das mit Nico Hülkenberg auf Rang 7 sensationell 6 WM-Punkte gewann. Damit hat der Zürcher Rennstall nach dem ersten von 24 Grands Prix in diesem Jahr bereits mehr Punkte auf dem Konto als in der gesamten letzten Saison (4).

Weil aber Neuling Gabriel Bortoleto ausfiel, verlässt Sauber Melbourne mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Zahlreiche Ausfälle

Bortoleto reihte sich dabei bei seinem Formel-1-Debüt in eine prominente Gruppe von ausgefallenen Piloten ein, zu denen u.a. auch Carlos Sainz, Fernando Alonso und Liam Lawson gehörten. Der Franzose Isack Hajdar von Racing Bulls war bereits in der Aufwärmrunde abgeflogen.

Resultate