Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

3. Fernando Alonso (ESP, Aston Martin)

Weltmeister Max Verstappen hat die neue Saison in der Formel 1 perfekt und eines Titelverteidigers würdig lanciert. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden holte beim GP Bahrain von der Pole Position aus einen souveränen Start-Ziel-Sieg.

Der 25-Jährige kam nie in Bedrängnis und gewann mit 11 Sekunden Vorsprung erstmals in Sakhir. Hinter ihm jubelte Teamkollege Sergio Perez auf dem 2. Rang – der Mexikaner musste dafür allerdings mehr kämpfen. Charles Leclerc zog dank einem starken Start sogleich vorbei, doch bei Rennhälfte schlug Perez gegen den Ferrari-Mann erfolgreich zurück.

01:15 Video Der Start: Verstappen bleibt vorne, Leclerc zieht auf 2 vorbei Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Enttäuschung für Ferrari

Nach diesem Dämpfer kam es für Leclerc auf dem Wüstenkurs noch schlimmer: Der Monegasse verlor nach 40 Runden plötzlich jegliche Power am Auto und musste aufgeben. Sein Ferrari-Kollege Carlos Sainz erbte zwar den 3. Rang, doch die ambitionierte Scuderia konnte trotzdem nicht über einen Podestplatz jubeln. Grund dafür: Altmeister Fernando Alonso.

01:07 Video Hier zieht Alonso an Sainz vorbei aufs Podest Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Der 41-jährige Spanier fuhr in seinem 1. Rennen für Aston Martin sofort aufs Podest. Der britische Rennstall konnte die grossen Fortschritte, die man in den Trainings und im Qualifying gezeigt hatte, nun also sogleich in ein Glanzresultat umwandeln. Für Alonso ist das 99. Podium der Karriere, das 1. seit Katar in der vorletzten Saison. Teamkollege Lance Stroll klassierte sich auf dem ebenfalls starken 6. Platz.

«Das war grossartig», sagte Alonso. «Unglaublich, was das Team über den Winter geleistet hat. Im ersten Rennen das zweitbeste Auto zu haben, das ist einfach surreal.» Die vergangene Saison hatte Aston Martin nur auf dem 7. Rang abgeschlossen.

Schliessen 00:57 Video Alonso: «Das ist schon fast surreal» Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden. 01:13 Video Verstappen: «Jetzt endlich auch mal in Bahrain zu siegen ...» Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Bottas punktet für Alfa Romeo

Der Hinwiler Rennstall darf sich über Punkte zum Auftakt freuen. Valtteri Bottas, von Position 12 gestartet, arbeitete sich bereits beim Start auf Rang 8 vor und behauptete sich danach. Selbiges gelang Guanyu Zhou nicht, der Chinese beendet das Rennen für Alfa Romeo auf dem 16. Platz.

Die 3 Rookies ohne Punkte

Für die 3 Fahrer, die in ihre 1. Saison als Formel-1-Piloten starteten, endete das Rennen durchwegs ohne Punkte. Am besten präsentierte sich Logan Sargeant im Williams, der auf den 12. Rang fuhr. 2 Positionen dahinter reihte sich Nyck de Vries im AlphaTauri ein. Eine bittere Premiere erlebte Oscar Piastri: Der 21-jährige McLaren-Rookie aus Australien musste sich schon nach 15 Runden wegen technischen Problemen am Auto zurückziehen.

So geht es weiter

Am übernächsten Wochenende folgt der 2. GP der Saison erneut im arabischen Raum: In Dschidda (KSA) wird sich zeigen, ob die Red-Bull-Dominanz nahtlos weitergeht.