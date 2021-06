Max Verstappen holt sich in Spielberg seinen 4. Saisonsieg ohne Mühe und baut die WM-Führung auf Lewis Hamilton aus.

Formel-1-GP in der Steiermark

Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

3. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)

Max Verstappen hat beim GP der Steiermark seinen 14. Formel-1-Sieg der Karriere eingeheimst. Der 23-jährige Niederländer feierte in Spielberg im Red Bull-Honda von der Pole Position aus einen nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg.

Weltmeister Lewis Hamilton war im 8. WM-Lauf (von 23) zu keinem Zeitpunkt in der Lage, im Mercedes das Tempo mitzugehen. Er holte sich kurz vor Schluss noch neue Reifen ab und erzielte damit immerhin die schnellste Rennrunde, was einen zusätzlichen WM-Zähler bedeutete. In der WM-Gesamtwertung baute Verstappen die Führung damit von 12 auf 18 Punkte aus (156:138).

Leclerc – der Alleinunterhalter

Hinter den Saison-Dominatoren klassierten sich die jeweiligen Teamkollegen Valtteri Bottas (3.) im Mercedes und Sergio Perez (4.) im Red Bull-Honda. Alle übrigen Fahrer wurden mindestens einmal überrundet.

Das Rennen war nichts für Fans des grossen Rennspektakels. Der Einzige, der die Zuschauer mit Überholmanövern zu unterhalten vermochte, war Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot fiel mit einem Reifenschaden in der Startrunde auf den 18. Platz zurück, pflügte dann durch das Feld und wurde letztlich 7.

Alfa Romeo ohne Exploit

Die Piloten von Alfa Romeo verpassten einmal mehr die WM-Punkteränge: Kimi Räikkönen wurde 11., Antonio Giovinazzi musste sich mit dem 15. Rang zufriedengeben.

Der F1-Zirkus macht es sich in Spielberg gemütlich. Am nächsten Wochenende findet der GP Österreich statt – auf gleicher Strecke, dem Red-Bull-Ring.