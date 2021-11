Die beiden WM-Rivalen nehmen das drittletzte Saisonrennen von der Frontreihe aus in Angriff.

Formel-1-GP in Katar

Lewis Hamilton war mit seinem Mercedes in der entscheidenden Phase 45 Hundertstel schneller als Max Verstappen im Red Bull. In der zweiten Reihe werden am Sonntag bei der Premiere auf dem «Losail International Circuit» Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas und Pierre Gasly im AlphaTauri stehen. Eine Enttäuschung erlebte Verstappens Teamkollege Sergio Perez. Der Mexikaner muss sich mit Startplatz 11 bescheiden.

Kommt Hamilton näher ran?

Hamilton schuf sich mit der insgesamt 102. Pole-Position in der Formel 1 die optimale Basis, um mit einem Sieg in der WM-Wertung den Rückstand auf den führenden Verstappen zumindest weiter zu verkürzen. Der Niederländer hat derzeit 14 Punkte mehr auf dem Konto als der Brite.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo schieden einmal mehr im ersten Teil des Qualifyings aus. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi nehmen das drittletzte Rennen der Saison von den Plätzen 16 und 18 in Angriff.