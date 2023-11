Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Charles Leclerc (MON, Ferrari)

3. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

Der 1. GP auf dem «Strip» von Las Vegas hat gehalten, was er versprochen hatte. Auf der neuen Strecke in der Glücksspielmetropole waren zahlreiche Überhol-Manöver, Führungswechsel, Zwei- und Dreikämpfe zu sehen. Am Ende setzte sich aber auch in Nevada die Klasse des Weltmeisters durch: Max Verstappen eroberte in Runde 37 die Führung zurück und gab diese bis Runde 50 nicht mehr ab.

Pole-Setter Charles Leclerc musste indes erneut eine Enttäuschung verkraften. Es war bereits das 5. Rennen dieser Saison, in dem der Ferrari-Pilot von der Pole startete und dann trotzdem seinem Red-Bull-Konkurrenten zum Sieg gratulieren musste. Dabei hatte es für Leclerc lange gut ausgesehen.

01:51 Video Heisses Duell zwischen Leclerc und Verstappen zum Start, Bottas fällt zurück Aus Sport-Clip vom 19.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Leclerc überholt in der letzten Runde

Zwar verlor der Monegasse seine Führung schon in der 1. Kurve, Verstappen wurde wegen Abdrängen von der Strecke dafür aber später mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt. Noch vor dem Absitzen dieser Strafe schnappte sich Leclerc die Spitzenposition vom Niederländer zurück. Die Ferraris hatten bereits in den Trainings bewiesen, dass ihnen die Strecke in Las Vegas mit den langen Geraden liegt.

Je länger das Premieren-Rennen dauerte, desto mehr konnten die Red Bulls die Stärken des besten Autos im Feld aber ausspielen. Nach 37 Runden war die Zeit von Leclerc an der Spitze abgelaufen, und Verstappen stach eiskalt nach vorne. Nur wenig später kam es noch schlimmer für den Ferrari-Piloten: Nach einem Verbremser musste er sich auch noch vom anderen Red-Bull-Mann, Sergio Perez, überholen lassen.

01:11 Video Leclerc wird von beiden Red Bulls überholt Aus Sport-Clip vom 19.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Verstappen war als Leader in der Folge nicht mehr aufzuhalten, fuhr zu seinem 18. Saisonsieg und baute damit seinen Rekord weiter aus. Durch seinen insgesamt 53. GP-Sieg zog er zudem mit Sebastian Vettel gleich, in der ewigen Bestenliste liegen nur noch Lewis Hamilton (103) und Michael Schumacher (91) vor ihm.

Einen Doppelsieg konnte das Weltmeister-Team bei einem der besten Rennen der Saison aber doch nicht feiern: In der letzten Runde machte Leclerc seinen Fehler wieder gut und eroberte den 2. Rang von Perez zurück. Trotzdem machte der Mexikaner damit im vorletzten Saisonrennen den 2. Rang in der Fahrerwertung vorzeitig perfekt.

00:44 Video Leclerc schnappt sich den 2. Rang in letzter Runde, Verstappen mit dem Sieg Aus Sport-Clip vom 19.11.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Bottas im Pech

Alfa Romeo konnte die gute Ausgangslage nach dem Qualifying nicht nutzen. Bereits in der 1. Kurve fiel Valtteri Bottas, von Position 7 ins Rennen gegangen, ans Ende des Felds zurück – und das unverschuldet. Erst wurde der Finne von Perez angeschubst und kam dann nicht gleich an Fernando Alonso vorbei, der sich gedreht hatte. Nach diesem Start-Pech konnte sich Bottas nicht mehr nach vorne arbeiten und wurde 17. Sein Teamkollege vom Hinwiler Rennstall, Guanyu Zhou, fuhr von Startplatz 17 auf Rang 15.

Premiere doch noch gelungen, aber eine Klage bahnt sich an Box aufklappen Box zuklappen Für die Formel 1 war es der starke Abschluss eines merkwürdigen Wochenendes, aus dem die Rennserie den erhofften Werbe-Effekt mitnehmen dürfte – allerdings auch eine Klage. Nach dem Fan-Fiasko zum Auftakt strebt eine Kanzlei in Nevada eine Sammelklage an, sie will 35'000 Fans vertreten, die am Donnerstag für ihre teuren Tickets keine Trainings-Sessions zu sehen bekamen: Eine Kanalabdeckung hatte sich gelöst und dafür gesorgt, dass erst um 2:30 Uhr in der Nacht wieder gefahren wurde. Die Fans hatte man bis dahin allerdings schon nach Hause geschickt, um den Streckenmitarbeitern einen pünktlichen Feierabend zu ermöglichen. (sid)

Übler Crash von Norris

Für den einzigen harten Crash des Rennens sorgte Lando Norris. Der McLaren-Pilot baute bereits in der 3. Runde einen Unfall, dass die Funken sprühten. Offenbar gab es ein Problem am Boliden des Briten. Das McLaren-Team konnte sich dank Rang 10 von Rookie Oscar Piastri aber immerhin über 1 Punkt freuen.

00:59 Video Norris crasht früh im Rennen Aus Sport-Clip vom 19.11.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

So geht es weiter

Las Vegas war der zweitletzte Stopp der Saison 2023. Zum Abschluss findet nächste Woche am 26. November noch das traditionelle Saisonfinale in den Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi statt. Für die überlegenen Red Bulls dürfte der letzte GP zur grossen Krönung werden.