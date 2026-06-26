In den Übungsfahrten zum GP Österreich hinterlässt Kimi Antonelli einen starken Eindruck. Andere mühen sich ab.

Legende: Scheint sich in Spielberg wohlzufühlen Kimi Antonelli. imago images/kolbert-press

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli zeigt sich in der Formel 1 weiter in bester Verfassung. Der 19-Jährige beendete im Mercedes auch das 2. freie Training in Österreich als Schnellster, zuvor hatte er schon den Auftakt ins Rennwochenende dominiert. Am Freitagnachmittag lag er mit 1:07,014 Minuten knapp vor den McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den GP von Österreich in Spielberg können Sie bei SRF wie folgt live verfolgen: Samstag, 15:55 Uhr: Qualifying (SRF zwei und SRF Sport App)

Sonntag, 14:45 Uhr: Rennen (SRF info und SRF Sport App)

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton, der seit seinem Sieg von Katalonien vor 2 Wochen WM-Zweiter mit 41 Punkten Rückstand ist, fuhr mit fast 6 Zehnteln Rückstand lediglich auf den 5. Rang.

Verstappen «not amused»

Max Verstappen hatte in seinem rundum veränderten Red Bull zunächst ganz andere Probleme. «Ich sitze ganz anders im Auto. Was zum Teufel ist das?», klagte er per Funk und wenig später: «Ich muss an die Box, wir müssen meinen Sitz rausnehmen. Das ist Wahnsinn.» Nachdem der Sitz neu verschraubt worden war, schob sich der Niederländer immerhin auf den 4. Rang vor. Antonellis Teamkollege George Russell reihte sich auf dem 6. Rang ein.

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