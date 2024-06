Per E-Mail teilen

Legende: Im 2. Training am schnellsten Lewis Hamilton. Imago Images/Abacapress

Max Verstappen hat sich auch im zweiten freien Training der Formel 1 in Barcelona geschlagen geben müssen. Der Weltmeister wurde im Red Bull Fünfter und lag 0,240 Sekunden hinter Spitzenreiter Lewis Hamilton (Mercedes), der mit einer Zeit von 1:13,264 Minuten die schnellste Runde fuhr. Hinter dem Briten folgten Carlos Sainz (Ferrari) und Lando Norris (McLaren).

Verstappen war im ersten Training des Tages Zweiter geworden und musste dort Norris den Vortritt lassen. Sainz war in beiden Sessions schneller als sein Teamkollege Charles Leclerc.

Bottas macht Hoffnung

Bei den Sauber-Piloten verzeichnete Valtteri Bottas zwei beachtliche Resultate. Der Finne wurde im ersten Training Zwölfter und verbesserte sich in der zweiten Session noch um zwei Plätze. Guanyu Zhou enttäuschte mit den Plätzen 16 und 17.

Der Grosse Preis von Spanien bildet den Auftakt eines «Triple-Headers» mit drei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden. Nach Barcelona folgen die Rennen auf dem Red Bull Ring in Österreich und in Silverstone.