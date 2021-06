Das Podest

1. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

2. Sebastian Vettel (GER, Aston Martin)

3. Pierre Gasly (FRA, AlphaTauri)

Am Ende war es doch noch ein erfolgreicher Tag für das Team Red Bull. Sergio Perez gewann auf dem Stadtkurs in Baku zum 2. Mal in seiner Karriere einen Formel-1-GP. Der Mexikaner erbte den Sieg von Teamkollege Max Verstappen, der nur 5 Runden vor Schluss in Führung liegend mit einem Reifenschaden crashte. Der Niederländer wäre der logische Sieger gewesen, verpasste aber seinen 2. Sieg innert Wochenfrist.

Doch damit nicht genug Drama: Nach einer kurzen Safety-Car-Phase wurde das Rennen unterbrochen und neu gestartet. Und da musste auch Lewis Hamilton den Tag als verloren abbuchen. An zweiter Stelle liegend, verpatzte er den Re-Start – er verbremste sich beim Versuch, an Perez vorbeizuziehen. Hamilton fiel auf Platz 16 zurück. Die Chance, die WM-Führung wieder zu übernehmen, verpasste er damit. Verstappen führt damit weiterhin 4 Punkte vor dem Briten.

Vettel zurück auf dem Podest

Profiteure dieses chaotischen Rennverlaufs waren Sebastian Vettel und Pierre Gasly, die das Podest komplettierten. Der Deutsche, der in Monaco erstmals in dieser Saison gepunktet hatte, bestätigte damit seine Aufwärtstendenz. In Istanbul hatte er im letzten Herbst zuletzt einen Podestplatz einfahren können.

Vettel nahm bei Aston Martin eine ähnliche Rolle ein wie Perez bei Red Bull. Teamkollege Lance Stroll war nämlich bereits in Runde 31 ebenfalls wegen eines Reifenschadens aus dem Rennen gefallen. Der Kanadier war von Platz 19 gestartet und hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt bis auf Rang 4 vorgearbeitet.

Räikkönens Punkte-Premiere

Gasly machte nach seinem überraschenden Sieg im letzten Jahr beim GP von Italien erneut auf sich aufmerksam. Er landete zum insgesamt 3. Mal auf dem Podest eines Formel-1-Rennens.

Eine Erfolgsmeldung gab es auch für Alfa Romeo: Kimi Räikkönen errang mit Platz 10 noch einen WM-Punkt, den zweiten in dieser Saison für den Hinwiler Rennstall und den ersten für sich persönlich. Antonio Giovinazzi wurde 11.

So geht es weiter

In zwei Wochen steht der Grosse Preis von Frankreich in Le Castellet auf dem Programm. Eigentlich wäre auch am 13. Juni gefahren worden. Der GP von Kanada musste aber genau so abgesagt werden wie das Rennen in der Türkei, das ursprünglich als Ersatz dafür angesetzt worden war.